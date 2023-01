Banco da Fundação Oriente disputado por chineses e americanos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A notícia é avançada pelo ECO, nesta quarta-feira, 25 de janeiro. Depois de fechado o negócio,





aguarda-se a autorização dos reguladores. Há algum tempo que Fundação Oriente, liderada por Carlos Monjardino, tenta vender o banco. Chegou a ter um acordo para alienar o BPG ao grupo árabe IIB Bahrain Holdings, mas o processo caiu quando estava a ser analisado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu. Posteriormente, os espanhóis da Gedesco também estiveram em negociações, mas a operação também caiu por terra.



O Banco Português de Gestão (BPG), da Fundação Oriente, está a ser disputado por dois grupos de capitais chineses e um de capital americano. O banco da Fundação Oriente vai agora escolher um deles

Nesta terceira tentativa, eram quatro as propostas vinculativas que estavam em cima da mesa da Fundação Oriente, de acordo com o Jornal Económico: um banco brasileiro e três instituições internacionais, uma com sede nos EUA e outras duas entidades chinesas.





Aparentemente, os brasileiros estão fora da corrida, porque só os americanos e chineses passaram à fase de "due dilligence", durante a qual analisarão as contas do banco para definirem um preço final.