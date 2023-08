Leia Também Banco da Fundação Oriente disputado por chineses e americanos

A Fundação Oriente assinou um acordo com a empresa chinesa Vcredit, listada na bolsa de Hong Kong, com o objetivo de vender 100% do Banco Português de Gestão, avança esta sexta-feira o ECO . Pelo negócio os compradores chineses terão de pagar mais de 20 milhões de euros, podendo no entanto ser acrescidas variáveis e o valor subir até aos 35 milhões.No entanto, neste momento a Fundação Oriente e a Vcredit ainda aguardam por uma autorização do Banco Central Europeu (BCE), que por sua vez decidirá com base no parecer do Banco de Portugal.O grupo chinês interessado em comprar o Banco Português de Gestão já pagou entretanto um milhão de euros, que serão devolvidos caso a transação não se concretize. Em alternativa serão abatidos ao valor a pagar à Fundação Oriente, caso o negócio seja bem sucedido.De acordo com o ECO, a Vcredit Holdings Limited assimiu um acordo para comprar 98,7% das ações do banco que pertencem à Fundação Oriente e ainda a dívida subordinada (no valor de três milhões de euros). O acordo abrange também o lançamento de uma oferta para adquirir 1,09% dos acionistas minoritários, cuja lista inclui a Fundação Stanley Ho.