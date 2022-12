Banco de Fomento começou a transferir apoios a fundo perdido na indústria e turismo

O Banco de Fomento (BPF) já começou a transferir os apoios a fundo perdido no âmbito dos apoios a empresas exportadoras da indústria e do turismo.Em comunicado a instituição informa "estar hoje a executar as transferências relativas às subvenções não reembolsáveis das Empresas, no âmbito das medidas da "Linha de Apoio à Economia COVID-19: Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo".O BPF esclarece que "as condições protocolares desta Linha determinavam a possibilidade de até 20% do financiamento poder ser convertido em subvenções não reembolsáveis, desde que cumpridos e documentalmente confirmados os critérios de manutenção de postos de trabalho" e realça que "os fundos, que se dirigem às Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo, que manifestamente evidenciam cumprir os critérios de manutenção de postos de trabalho, verificados aquando da contratação da operação, estão a ser transferidos hoje para os Bancos".Cabe depois às instituições financeiras "ajustar os planos de reembolso dos Financiamentos, para que as empresas beneficiem da conversão de parte dos planos de dívida em valor não reembolsável".O BPF estima que "muito em breve, as subvenções das ‘Linha de Apoio à Economia COVID-19: Empresas de Montagem de Eventos’ e ‘Linha de Apoio à Economia COVID-19: Médias e Grandes Empresas do Turismo’ possam também ser concretizadas".A linha de apoio às empresas exportadoras da indústria e do turismo representa um peso de cerca de 87% do valor máximo subvenções a atribuir (206,8 milhões de euros num valor máximo de 238,7 milhões).