Banco do BCP na Polónia provisiona mais 97 milhões de euros

O Bank Millennium – operação detida pelo BCP na Polónia – vai constituir mais 451 milhões de zlotys (cerca de 97 milhões de euros) em provisões para riscos legais relacionados com empréstimos em francos suíços feitos em 2008.O banco informa que as contas do primeiro trimestre vão empurrar a instituição para resultados negativos no primeiro trimestre deste ano.A administração acrescenta que vai, adicionalmente, constituir provisões de outros 48 milhões de zlotys (cerca de 10 milhões de euros) pelo mesmo motivo mas sem impacto nas contas: servirão para cobrir "tendências negativas continuadas nas decisões judiciais, entrada de novos processos judiciais e mudanças resultantes na metodologia legal de avaliação de risco do Banco"."Em resultado deste nível de provisões", lê-se no comunicado, e "apesar de um desempenho operacional sólido, o Banco apresentará um resultado líquido negativo no 1º trimestre de 2022".Nos últimos anos o BCP tem sido penalizado pela operação que detém na Polónia. Em causa estão empréstimos em francos suíços feitos em 2008 pelo Bank Millennium. A valorização da moeda helvética no mercado cambial provocou dificuldades aos titulares desses créditos, e em 2019 o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes têm o direito de pedir a conversão dos empréstimos para a moeda local, o que levou a instituição polaca detida pelo banco português a constituir provisões.