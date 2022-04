PSI fecha semana no verde com avanço de mais de 5% do BCP

Leia Também Banco do BCP na Polónia provisiona mais 97 milhões de euros

A bolsa de Lisboa termina esta semana mais reduzida em terreno positivo. Esta quinta-feira, o índice de referência nacional valorizou 0,85% para 6.133,52 pontos, o valor de fecho mais elevado desde maio de 2015, num dia em que 11 cotadas fecharam em alta e quatro a cair.O BCP destacou-se entre os ganhos, ao registar um disparo de 5,33% para 0,1699 euros. Durante a sessão, as ações do banco liderado por Miguel Maya chegaram a subir 6,14%, tocando os 0,1712 euros. O banco acompanhou os ganhos do setor da banca na Europa, que somou 1%.Também as empresas do setor da energia estiveram entre as maiores valorizações do índice, com a EDP Renováveis a apreciar 1,89% para 23,13 euros, enquanto a casa-mãe avançou 0,97%, a cotar nos 4,699 euros. A Greenvolt avançou 0,97% para 7,31 euros.Os CTT estiveram a valorizar 0,92%, terminando a sessão a valer 4,38 euros, enquanto nas telecomunicações a Nos avançou 0,79% para 4,106 euros.Já pesos-pesados como a Jerónimo Martins e a Galp ficaram do lado das quedas. A dona do Pingo Doce registou a maior desvalorização no PSI, a recuar 1,81% para 20,64 euros. Por seu lado, a Galp derrapou 0,13%, terminando a sessão a cotar nos 11,94 euros, num dia em que o petróleo esteve a desvalorizar. O Brent do Mar do Norte, a referência para Portugal, caiu 0,85% para 107,85 dólares por barril.Nota ainda para a Mota-Engil e para a Corticeira Amorim a cederem terreno. A construtora perdeu 0,43% (1,378 euros), enquanto a Corticeira Amorim se depreciou em 0,1% para 9,98 euros.No resto da Europa, os principais índices fecharam a valorizar. O Stoxx 600, que agrupa as maiores cotadas europeias, somou 0,57%.(notícia atualizada às 16:59)