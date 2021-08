Banco Finantia aumenta lucros em 25% para 11,8 milhões no primeiro semestre

Segundo a instituição, a margem financeira líquida de coberturas subiu para 18,5 milhões de euros, "um aumento de 20% face aos 15,4 milhões de euros registados no período homólogo do ano anterior, principalmente devido à redução dos custos de cobertura de taxa de juro e cambial".Já as operações financeiras, comissões e outros proveitos ficaram nos 9,6%, um "ligeiro aumento" face aos 9,1 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2020."O produto bancário aumentou para 28,1 milhões de euros (24,5 milhões de euros no período homólogo)", aponta o banco.Quanto aos custos operacionais, "mantiveram-se em 11,6 milhões de euros, tendo as imparidades e provisões registado uma redução dos 4,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2020 para 0,8 milhões de euros".Relativamente aos rácios de capital, o Common Equity Tier 1 (CET1), cifrou-se em 27,1%."Os ativos totais consolidados registaram em 30 de junho de 2021 o valor de 2.055 milhões de euros e os capitais próprios cifraram-se em 490 milhões de euros", assinala também o banco.A instituição informa ainda que "até ao final do ano deverá estar concluído o processo de consolidação do Banco Finantia Spain no Banco Finantia, com a criação de uma sucursal em Espanha"."A fusão vai permitir simplificar a organização do Grupo e reforçar a qualidade dos serviços prestados aos clientes dos dois países", refere o Banco Finantia.Segundo a instituição, em 2021 o negócio concentrou-se mais "nas atividades não intensivas em capital -- operações de renda fixa em mercados de capitais, prestação de serviços de assessoria financeira e 'private banking', incluindo a consultoria para investimentos".