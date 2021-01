Banco Montepio já pode avançar com a saída de até 400 trabalhadores

rescisões

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao Negócios, naquela que foi uma informação avançada inicialmente pelo Eco.

O Banco Montepio, liderado por Pedro Leitão, tem em curso um plano de reestruturação que ditará a saída de cerca de 800 trabalhadores, através de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo.Em setembro do ano passado, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, o Sindicato dos Bancários do Norte e o Sindicato Independente da Banca reuniram com a administração para perceber o que estava em cima da mesa.O banco "apresentou um projeto de reestruturação que contempla um plano alargado de reformas antecipadas e de rescisões de contratos de trabalho por mútuo acordo que irá decorrer até 2021", afirmaram num comunicado divulgado à data.As três estruturas sindicais consideraram "muito preocupante" o plano de reestruturação apresentado pelo Banco Montepio e aconselharam os trabalhadores a não assinarem qualquer acordo ou documentos sem se aconselharem junto dos sindicatos.Meses depois, os parceiros sociais deram parecer negativo à proposta do banco e deixaram críticas à instituição financeira e ao Governo devido à ausência de informação."Face à ausência de informação sobre a situação financeira do Montepio e do número de trabalhadores com quem o banco pretende fazer rescisões por mútuo acordo, a UGT pronunciou-se negativamente ao pedido de declaração de empresa em reestruturação", segundo um comunicado conjunto do Mais Sindicato e do Sindicato dos Bancários do Centro, divulgado em dezembro.(Notícia atualizada com mais informação.)