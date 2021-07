Banco Montepio reduz prejuízo para 33 milhões no 1.º semestre

"O resultado líquido consolidado de -33 milhões de euros, que compara favoravelmente com os -51 milhões de euros registados no período homólogo de 2020", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).No documento, a instituição financeira adiantou que o prejuízo apurado nos primeiros seis meses do ano incorpora um custo de 23 milhões de euros relacionado com as contribuições obrigatórias do setor bancário, Fundo de Garantia de Depósitos, Fundo de Resolução e Fundo Único de Resolução.No final de junho, o crédito líquido de imparidades fixou-se em 11.658 milhões de euros, mais 80 milhões de euros do que o apurado em 31 de dezembro de 2020.Por sua vez, os depósitos de cientes contabilizaram 12.623 milhões de euros, uma subida de 121 milhões de euros face ao valor registado no final do ano passado, destacando-se os depósitos de particulares com 76%.Os custos não recorrentes relacionados com a implementação do plano de ajustamento do quadro de colaboradores e com a alienação de ativos não estratégicos somaram 4,1 milhões de euros.Conforme adiantou o banco, sem este impacto, os custos operacionais recorrentes teriam sido de 125 milhões de euros, menos 4,4% quando comparados com idêntico período do ano anterior.Já as comissões líquidas foram, neste período, de 55 milhões de euros, "praticamente ao nível do valor contabilizado em idêntico período de 2020".Em 30 de junho, o montante da dívida emitida situou-se nos 1.487 milhões de euros, abaixo dos 1.539 milhões de euros de 30 de junho de 2020.Entre outubro de 2020 e junho de 2021, o Montepio encerrou 57 balcões.No final do primeiro semestre, o banco integrava 3.666 colaboradores, menos 296 do que no período homólogo."A implementação do programa 2020/2021 (programa de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo) no quarto trimestre do ano de 2020 foi responsável por 83% desta redução", apontou.A segunda fase do programa teve início em 31 de maio, esperando-se um "continuado redimensionamento das equipas até ao final do ano em curso".Face à pandemia de covid-19 e ao abrigo do regime especial de auxílio às famílias e empresas, o grupo Banco Montepio concedeu 35.000 moratórias, o equivalente a 2.700 milhões de euros até 30 de junho, uma redução de 16% em comparação com o final de 2020.