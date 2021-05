Banco Montepio reforça imparidades e garantias para malparado

O Banco Montepio tem vindo a reforçar a cobertura por imparidades, garantias e colaterais das posições não produtivas (NPE), que inclui o crédito malparado (NPL). Esta cobertura atingiu, no final de março deste ano, 93,8%, face aos 93% do final do ano passado e de 86,8% a 31 de março de 2020.





