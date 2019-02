Banco polaco do BCP atinge lucros recorde mas não paga dividendos

O banco através do qual o BCP está presente na Polónia, o Millenium Bank, terminou 2018 com lucros de 760,7 milhões de zloty, o equivalente a 177 milhões de euros – o resultado líquido mais elevado da história do banco. Face a 2017 os lucros aumentaram 11,7%.





No quarto trimestre também se notou o salto relativamente aos três meses anteriores, contando um resultado líquido de 212,5 milhões de zloty, batendo a estimativa mais alta avançada pelos analistas consultados pela Bloomberg – que apontava para os 198 milhões de zloty.





"As receitas com juros foram o principal motor do crescimento", lê-se no comunicado, publicado no site do banco. A margem financeira aumentou 8,1% em 2018 relativamente ao ano anterior. Já o valor obtido através das comissões manteve-se inalterado, "devido ao impacto adverso dos mercados de capitais".





Apesar dos lucros recorde, o banco informou já que não pagará dividendos.





Já as receitas operacionais também aumentaram, em 6,1%, mas foram acompanhadas por uma subida dos custos de 5,4% - nos quais pesaram, sobretudo, os custos com pessoal.





Outros indicadores de desempenho, como o rácio de malparado, também apresentam melhorias. Este cifrou-se nos 4,5%, abaixo dos 5,2% do ano anterior. O custo do risco ficou pelos 48 pontos base, o nível mais baixo dos últimos cinco anos. Já o CET1, que aponta a solidez financeira do banco, caiu dos 20,3% em 2017 para os 19,77% em 2018.





O banco polaco informa ainda que o conclusão da aquisição do Euro Bank está a decorrer, e posteriormente, este deverá "fundir-se inteiramente na estrutura e sistemas" do Bank Millennium, somando 1,4 milhões de novos clientes.