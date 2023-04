Banco polaco do BCP com lucro de 54 milhões no primeiro trimestre

O banco polaco do BCP voltou a ter lucros no primeiro trimestre, com um resultado de 54 milhões de euros, "o que representa o segundo trimestre consecutivo com resultados positivos após um período alargado de trimestres com resultados negativos", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).Contudo, o Bank Millennium assinala os "encargos elevados relacionados com a carteira de créditos denominados em CHF, que totalizaram PLN 940 milhões após impostos, 200 milhões de euros, incluindo a provisão adicional de PLN 337 milhões (72 milhões de euros)", ou seja, o chamado caso "Francowicze".Em causa está um problema relacionado com empréstimos em francos suíços concedidos pelo Bank Millennium em 2008. A valorização da moeda helvética no mercado cambial provocou dificuldades aos titulares desses créditos e, em 2019, o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes tinham o direito de pedir a conversão dos empréstimos para a moeda local.O BCP, que detém 50,1% da subsidiária polaca, sublinha que o lucro na Polónia teria sido de 232 milhões de euros se não tivesse de fazer estas provisões para riscos de créditos em francos suíços.O banco refere ainda uma receita extraordinária de 127 milhões de euros, "resultante do início da cooperação estratégica para o negócio de bancassurance e que se materializou na venda de 80% da participação na subsidiária Millennium Financial Services", o que ajudou a consolidar os resultados do início de 2023.Em termos operacionais, o BCP destaca o aumento de 31% da margem financeira do Millennium Bank, "refletindo o aumento das taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021". As comissões líquidas diminuíram 9%.