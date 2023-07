Banco polaco do BCP com lucro de 77,3 milhões no primeiro semestre

O Bank Millennium obteve um lucro de 77,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que compara com um prejuízo de 56,7 milhões de euros no período homólogo, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Depois de ter registado lucros no primeiro trimestre, com um resultado de 54 milhões de euros, no segundo trimestre o banco lucrou 23,7 milhões de euros, "apresentando assim resultados positivos nos três últimos trimestres, após um período alargado de trimestres com resultados negativos".





No entanto, sublinha o BCP na nota, entre abril e junho, "os resultados do Bank Millennium mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF [moeda suíça] que totalizaram PLN [zlótis] 808 milhões antes de impostos (174,5 milhões de euros) e que incluíram a aplicação de ajustamentos mais conservadores ao modelo de provisionamento decorrentes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia".





Em causa está um problema relacionado com empréstimos em francos suíços concedidos pelo Bank Millennium em 2008. A valorização da moeda helvética no mercado cambial provocou dificuldades aos titulares desses créditos e, em 2019, o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes tinham o direito de pedir a conversão dos empréstimos para a moeda local.

No primeiro semestre "o resultado líquido ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF e com o proveito associado à venda da participação de 80% da Millennium Financial Services, no âmbito da parceria estratégica na área de) aumentou de PLN 949 milhões (204,9 milhões de euros, excluindo o efeito cambial) para PLN 1448 milhões (312,7 milhões de euros), correspondendo a uma variação de 53%".

A margem financeira do banco polaco aumentou 21% em termos homólogos, as comissões líquidas caíram 5% e os custos operacionais diminuíram 17% em relação ao mesmo período do ano passado.