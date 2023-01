Banco polaco do BCP regista provisões de 107 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bank Millennium anunciou a constituição de provisões no valor de cerca de 107 milhões de euros nas contas do quarto trimestre. A informação foi comunicada ao regulador dos mercados da Polónia e reproduzida pelo BCP em documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A instituição polaca controlada pelo BCP esclareceu que em causa estão riscos legais associados a créditos em francos

