Bancos continuam a funcionar no confinamento, mas com algumas alterações

"Tal como aconteceu em março de 2020, e na sequência das medidas anunciadas pelo Governo, o Novo Banco vai passar a ter fechados os balcões durante a hora de almoço, isto é, entre as 12h e as 13h, assegurando desta forma a abertura de toda a sua rede de 339 balcões e a operacionalidade de 1.070 ATM", refere o banco liderado por António Ramalho num comunicado divulgado esta sexta-feira.



O novo confinamento entrou em vigor às 00:00 desta sexta-feira e termina às 23:59 de 30 de janeiro, mas o Governo prevê que se prolongue por mais duas semanas. "A regra é simples: cada um de nós deve ficar em casa", resumiu o primeiro-ministro.



(Notícia atualizada com a resposta do Santander Portugal). a "estudar um conjunto de iniciativas de apoio específico ao setor das empresas e negócios tendo em conta a recente evolução pandémica e os setores mais afetados".

O Governo decidiu avançar com um novo confinamento para tentar travar a propagação do novo coronavírus. Há muitos estabelecimentos encerrados, mas não é o caso dos bancos. Os balcões das instituições financeiras vão continuar a funcionar normalmente, ainda que com algumas alterações.A Caixa Geral de Depósitos manterá o horário habitual de funcionamento das suas agências. Mas, segundo afirma fonte oficial ao Negócios, estarão a funcionar à porta fechada. Ou seja, os clientes terão de aguardar no exterior, respeitando o número máximo de pessoas recomendado pela DGS no interior dos balcões.O acesso também continuará condicionado no BPI. O banco refere, num comunicado, que "as suas unidades comerciais – balcões, centros ‘premier’, centros de empresas e balcão móvel – irão manter-se abertas durante o novo período de confinamento, nas mesmas condições em que estavam já a funcionar: com acesso condicionado e atendimento individualizado"."Em caso de absoluta necessidade de atendimento presencial, os clientes podem assinalar a sua presença e serão devidamente atendidos", nota o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa, pedindo aos clientes para privilegiarem os canais digitais e o atendimento telefónico.Por outro lado, o BCP afirma que nada mudará com as novas medidas de restrição. "Mesmo durante o confinamento, continuamos aqui. De forma rápida, simples e segura, utilize a App Millennium, o Site ou o Centro de Contactos. As nossas sucursais também estão abertas, cumprindo todas as regras de segurança", refere o banco numa publicação na rede LinkedIn.Quanto ao Santander Portugal, fonte oficial afirma ao Negócios que "os balcões vão continuar a funcionar como até aqui, adotando as mesmas medidas que já vinham a ser implementadas e que nos permite continuar a atender com toda a segurança os nossos clientes".Já no Novo Banco, os balcões vão continuar a funcionar, mas haverá algumas mudanças a nível dos horários.desinfeção das principais superfícies de trabalho do balcão e o almoço dos colaboradores uma vez que a restauração vai estar encerrada".acesso condicionado a cinco pessoas (por 100m2) em simultâneo ao balcão, sob a coordenação do gerente do balcão, refere o banco.No mesmo comunicado, a instituição anuncia que está