Bancos obrigados a avaliações periódicas das taxas de esforço

Os bancos vão ser obrigados a avaliações periódicas das taxas de esforço dos titulares de crédito à habitação e a apresentar propostas de solução aos clientes que entrem em dificuldades. A medida foi anunciada pelo ministro das Finanças na apresentação do Orçamento do Estado (OE 2023) , mas não está incluída no documento, fazendo parte de um processo legislativo paralelo

