Bancos perdem mais de 2.000 colaboradores e fecham 655 balcões no último ano

séries longas do setor bancário português, agora atualizadas com o ano de 2020, foi sobretudo na atividade externa que as instituições financeiras mais "cortaram" postos de trabalho. Mais de 1.300 saídas aconteceram lá fora. Já as outras 700 registaram-se em Portugal.

Leia Também Bancários manifestam-se hoje frente ao parlamento contra despedimentos na banca

Quanto aos balcões, entre os 655 que fecharam, 453 foram no exterior. Em território nacional, os bancos encerraram 202 agências.