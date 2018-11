Banif Banco de Investimento já é Bison Bank e quer distinguir-se pela ligação à China

Poucos meses depois de o Bison ter adquirido o banco de investimento Banif (BBI) através do braço Bison Financial, o BBI deixa cair esta sigla e passa a Bison Bank.

Há um novo nome na banca de investimento em Portugal: o Bison Bank. Esta é a designação dada ao Banif Banco de Investimento (BBI) pelos chineses da Bison Financial, depois da aquisição ter sido fechada no passado mês de Julho e de ter sido avançado o pedido de registo da marca em Agosto, tal como o Negócios noticiou em primeira-mão.





O anúncio do lançamento da nova marca foi feito pelo Bison Capital Holding – detentora do Bison Financial - esta segunda-feira, dia 26 de Novembro. No mesmo comunicado, esclarece que o antigo pólo de research do Banif vai agora distinguir-se "com base na ligação privilegiada ao mercado asiático", posicionando-se como a "ponte financeira entre a Ásia, Europa e vice-versa" e abrindo "oportunidades de investimento nos mais variados países".





"Com esta aquisição e o lançamento do Bison Bank, iremos apoiar clientes asiáticos interessados em investir e expandir a actividade internacionalmente, bem como a investidores internacionais interessados na China", comentou Lijun Yang, presidente não - executiva do Bison Bank.