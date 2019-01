Bison Bank substitui Pedro Cardoso por gestor chinês no cargo de CEO

O cargo de presidente executivo do Bison Bank não vai, afinal, ser ocupado por Pedro Oliveira Cardoso. O ex-gestor da Caixa Geral de Depósitos vai ser substituído por Bian Fang. A nomeação aguarda agora a luz verde do Banco de Portugal.

"Esta decisão deve-se aos crescentes desafios e complexidades inerentes à ligação entre a China e Europa no setor financeiro, em especial na área da banca de investimento e gestão de patrimónios", afirma o Bison Bank, que incorpora os ativos do Banif Investimento vendidos pela Oitante, num comunicado enviado esta sexta-feira, 18 de janeiro.

De acordo com a entidade, o gestor chinês conta com uma experiência de mais de 30 anos na banca de investimento e gestão de patrimónios entre Pequim, Hong Kong e Londres.

Esta decisão não afasta, contudo, Pedro Cardoso do banco. O Bison Bank esclarece que o "acionista decidiu igualmente nomear Pedro Oliveira Cardoso como responsável da área internacional do Bison Financial Group que opera em várias jurisdições".

O comunicado é enviado depois de o Jornal Económico ter avançado que o Bison Bank retirou do Banco de Portugal o pedido de Pedro Cardoso para CEO, por haver o risco de chumbo no processo de "fit and proper". A auditoria às contas da CGD feita pela EY aponta para uma série de operações que provocaram perdas à instituição financeira. Foi nesse período que Pedro Cardoso ocupou o cargo de administrador do banco estatal.



"Estamos confiantes que estas nomeações são de um enorme valor acrescentado para o grupo que conta agora ao mais alto nível com a enorme experiência de dois reputadíssimos profissionais da banca", remata o banco no comunicado.



(Notícia atualizada às 11:45 com mais informação)