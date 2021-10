Bank Millennium deverá apresentar prejuízos de 60,6 milhões no terceiro trimestre

A confirmar-se, este número representa uma queda robusta face ao mesmo período do ano anterior, altura em que o banco divulgou um lucro de 18,5 milhões de euros. Em termos de receitas, o Bank Millennium deverá revelar uma queda para os 150,3 milhões de euros, que compara com os 198,44 milhões no período homólogo.



A unidade polaca do BCP, o Bank Millennium, deverá apresentar um prejuízo em torno dos 280,9 milhões de zlotys (o equivalente a 61 milhões de euros) no terceiro trimestre deste ano, de acordo com um consenso de analistas questionados pela Bloomberg.A confirmar-se, este número representa uma queda robusta face ao mesmo período do ano anterior, altura em que o banco divulgou um lucro de 18,5 milhões de euros. Em termos de receitas, o Bank Millennium deverá revelar uma queda para os 150,3 milhões de euros, que compara com os 198,44 milhões no período homólogo.

Este mês, o próprio banco polaco já tinha anunciado a previsão de resultados negativos no trimestre, devido às provisões relacionadas com a conversão de créditos em francos suíços para zlotys.



Depois de ter registado prejuízos de 45 milhões de euros no segundo trimestre do ano, alargando o resultado líquido negativo do semestre para cerca de 112 milhões, o Bank Millennium deverá manter resultados negativos no terceiro trimestre do ano, de acordo com as previsões da própria entidade, segundo a Bloomberg.





A determinar as perdas deverão continuar as provisões associadas aos créditos em franco suíço. Segundo a agência de notícias, o banco deixou de lado 526,1 milhões de zlotys (114,3 milhões de euros) em provisões, sendo que 451,8 milhões são para provisionar a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira e 74,3 milhões dizem respeito à carteira de crédito da unidade Euro Bank.