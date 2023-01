Bank Millennium regressa aos lucros e dá 54 milhões ao BCP no último trimestre de 2022

contratos hipotecários em francos suíços, depois de uma decisão do tribunal da Polónia ter ordenado a conversão para a moeda local, num processo que penalizou duramente as contas da instituição. Apesar dos resultados positivos, no quarto trimestre os processos relacionados com produtos em moeda estrangeira ainda pesaram 617 milhões de zlotis (132 milhões de euros) nas contas do banco.

Leia Também Bank Millennium regista prejuízo de 214 milhões de euros no terceiro trimestre

O BCP frisa, no comunicado ao regulador, que se não fossem os encargos devido aos contratos hipotecários em francos suíços, o braço polaco teria fechado 2022 no verde. Assim, o no ano passado, o Bank Millennium apresentou um prejuízo de 1.015 milhões de zlotis (217 milhões de euros).No total, durante o ano de 2022, os encargos com os créditos em moeda estrangeira foram de 2.363 milhões de zlotis (505 milhões de euros), que comparam favoravelmente, ainda assim, com os encargos de 2.430 milhões de zlotis (533 milhões de euros) registados em 2021, ambos após impostos.O banco nota ainda que, no quarto trimestre de 2022, "os rácios de capital melhoraram significativamente, tendo-se situado novamente acima dos requisitos mínimos regulamentares".Já em relação a clientes, a instituição contava no final do ano passado, com 2,9 milhões de clientes ativos, um aumento de 28 mil no trimestre e de 193 mil no ano.