Bank Millennium regista prejuízo de 214 milhões de euros no terceiro trimestre

O Bank Millennium, detido a 50,1% pelo BCP, registou um prejuízo de mil milhões de zlotys (214,3 milhões de euros) no terceiro trimestre, acima das estimativas que apontavam para 981,8 milhões de zlotys. São dados avançados esta segunda-feira pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Durante este período, as receitas obtidas com comissões cresceram para 179,4 milhões de zloty. No acumulado dos nove meses, a instituição polaca contabilizou perdas de 1,26 mil milhões de zlotys (270,5 milhões de euros).





"Estas perdas trimestrais sem precedentes foram justificadas por moratórias de crédito (304,6 milhões de euros antes de impostos e 246,8 milhões de euros após impostos) exigidas aos bancos polacos em julho", pode ler-se no comunicado. Sem este fator, a instituição polaca assegura que "registaria lucros líquidos de 32,5 milhões de euros", apesar das contendas judiciais relacionadas com empréstimos hipotecários em créditos suíços.

"Este foi o segundo trimestre consecutivo, em que os resultados do negócio principal mais do que compensaram os custos relacionados com os empréstimos hipotecários [em francos suíços]", refere o Bank Millennium.

No terceiro trimestre foram constituídos um total de 106,6 milhões de euros em provisões, valor que sobe para 323,9 milhões de euros no acumulado dos nove meses.

Em termos de rentabilidade o ROE foi de -28,6%, valor que quando ajustado passa para 24,6%

O Bank Millennium já tinha antecipado que os resultados do terceiro trimestre voltariam a ser negativos, e que tinham sido constituídas provisões para acautelar riscos relacionados com empréstimos em moeda estrangeira. Além disso, antecipa resultados negativos no terceiro trimestre, segundo o comunicado enviado ao regulador financeiro polaco.

Os créditos em moeda estrangeira (que o Bank Millennium deixou de conceder em 2008) têm levado à constituição de provisões desde 2019, ano em que o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes dos bancos polacos podem pedir aos tribunais que os contratos de crédito à habitação em francos suíços sejam convertidos para a moeda local.





(Notícia atualizada às 8:50)