Bank of America reforça posição no BCP

O Bank of America reforçou a sua participação no BCP, indicou esta sexta-feira o banco liderado por Miguel Maya em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo o documento, a 8 de fevereiro, o banco norte-americano passou a deter 1,67% do capital do BCP e os correspondentes direitos de voto, aos quais se somam 4,659% dos direitos de voto através de instrumentos financeiros - anteriormente esta parcel era de apenas 0,91%.Assim, o Bank of America detém atualmente 6,329% dos direitos de voto no único banco português cotado em bolsa.