Bankinter diz que há mais bancos em Portugal do que é "desejável", mas afasta compras

O Bankinter reconhece que há demasiados bancos em Portugal. Ainda assim, a instituição financeira espanhola afasta a possibilidade de vir a comprar entidades em território nacional.

"É verdade que há mais entidades do que seria desejável [em Portugal], mas o Bankinter não está a pensar comprar nenhuma", afirmou María Dolores Dancausa, CEO do Bankinter, na conferência de imprensa sobre os resultados de 2020 realizada esta quinta-feira, 21 de janeiro.



A responsável garantiu que a instituição financeira que lidera "está muito concentrada num crescimento orgânico e rentável", notando que "descarta" qualquer fusão. "Somos um banco independente", afirmou.





O Bankinter fechou o ano de 2020 com um lucro de 317 milhões de euros, o que representa uma redução de 42,4% relativamente a 2019, principalmente devido ao impacto das provisões feitas para enfrentar os efeitos da covid-19.

No relatório de atividade enviado ao regulador espanhol, o banco informou ainda que o resultado antes de impostos da sucursal que tem em Portugal - cujo desempenho mereceu elogios da CEO do Bankinter - foi de 45 milhões de euros no ano passado, naquela que é uma diminuição de 31%. Em causa está, explicou a instituição financeira, o facto de o banco ter "deixado de libertar provisões" em 2020.