Bankinter está “muito tranquilo com a carteira de clientes em Portugal”

Leia Também Bankinter duplica lucro em Portugal em 2023 para 166 milhões

O Bankinter diz-se "muito tranquilo com a carteira de clientes e com o risco em Portugal". A afirmação é do CFO da instituição financeira que nesta quinta-feira apresentou um lucro recorrente de 845 milhões de euros, com a operação portuguesa a contribuir com 166 milhões Em conferência de imprensa, Jacobo Diaz acrescentou que o rácio de NPL (sigla para a expressão inglesa Non-Performing Loans) em território luso está nos 1,25%. "É ume não temos a expetativa que isto vá mudar", indicou o responsável.Diaz acrescentou, sem divulgar números, queno âmbito das medidas de apoio do governo – incluindo o desconto de 30% na Euribor - é "extraordinariamente reduzido". E usou a mesma expressão para descrever a evolução das amortizações antecipadas, o que justificou com o facto de a carteira hipotecária do Bankinter em Portugal ser muito mais recente do que a espanhola.Na última apresentação de resultados enquanto CEO, Maria Dolores Dancausa – que ao fim de 13 anos no cargo, será substituída em Março por Gloria Ortiz, assumindo a presidência não executiva – reafirmou que o Bankinter, voltando a afastar um possível interesse na compra do Novo Banco.Em 2023 o Bankinter registou um lucro recorrente recorde de 845 milhões de euros, mais 51% do que em 2022. A operação em Portugal contribuiu com 166 milhões de euros.O banco destaca que "Portugal continua a registar um crescimento da sua atividade comercial, alcançando um resultado antes de impostos de 166 milhões de euros em 2023, mais 114% do que no ano anterior".