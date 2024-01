Bankinter duplica lucro em Portugal em 2023 para 166 milhões

O Bankinter registou em 2023, mais 51% do que em 2022, informou esta quinta-feira em comunicado."O banco consolida um ano de forte crescimento em todas as rubricas da conta de resultados, com uma margem bruta, que agrega todas as receitas, a alcançar os 2.661 milhões de euros, mais 28%,e a uma maior dinâmica comercial", lê-se no texto.. O banco nota que "o Bankinter Portugal continua a registar um crescimento da sua atividade comercial, alcançando um resultado antes de impostos de 166 milhões de euros em 2023, mais 114% do que no ano anterior"."Considerando as várias geografias nas quais o banco opera, para além de Espanha, destaca-se Portugal, cujo contributo para a margem bruta do banco alcança já 10%, e que este ano superou as expectativas com um excelente resultado em todos os seus indicadores", acrescenta.O Bankinter fechou 2023, em Portugal, com uma carteira de crédito 9.200 milhões de euros, mais 16% do que um ano antes, sendo que 6.100 milhões correspondem a empréstimos a privados. O rácio de mora (atrasos e incumprimentos no pagamentos das prestações dos empréstimos) foi 1,3%.Ainda em Portugal, os recursos dos clientes do banco aumentaram 32% em 2023, para 8.400 milhões de euros, a margem de juros cresceu 85% e a margem bruta subiu 61%.Notícia em atualização