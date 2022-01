BCE investiga relação entre Vieira e Ramalho

O Banco Central Europeu (BCE) está a investigar a relação entre o presidente do Novo Banco, António Ramalho, e o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Segundo a edição desta quarta-feira do jornal Público , o supervisor europeu está a acompanhar "dados bastante recentes", revelados na semana passada com as escutas a Vieira, que incluem conversas com Ramalho.A investigação do BCE surge depois de o Banco de Portugal (BdP) ter remetido ao regulador europeu uma eventual reavaliação da idoneidade do presidente do Novo Banco. Esta terça-feira, questionado pela Lusa, o supervisor da banca portuguesa referiu que a idoneidade dos banqueiros é avaliada "a cada momento", face à existência de factos objetivos.Em causa estão conversas entre Ramalho e Vieira, nas quais o presidente do Novo Banco refere o agendamento de uma reunião com o Vieira para o "preparar" para a audição na Comissão de Inquérito ao Novo Banco.