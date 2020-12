BCE mantém exigências de capital ao BCP inalterados no próximo ano

esta componente fixou-se nos 6,5%, face aos

8,4% registados a 30 de setembro de 2019. O banco justificou esta descida com "o desempenho da carteira de crédito doméstica, cujo rácio de NPE revelou uma redução de 9,9% para 7,0%".



A cotada portuguesa diz que "as decisões referidas anteriormente estabelecem, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios a observar a partir de 1 de janeiro de 2021".



Os "buffers" - as almofadas de capital - incluem a reserva de conservação de fundos próprios (2,5%), a reserva contracíclica (0%) e a reserva para outras instituições de importância sistémica (O-SII: 0,563%). Foi concedido ao BCP um ano adicional (até 1 de janeiro de 2023) para o cumprimento gradual do requisito futuro de reserva O-SII de 1%, conforme comunicado pelo Banco de Portugal a 8 de maio de 2020.



No comunicado, o BCP faz notar ainda que "tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2020, o BCP cumpre confortavelmente os rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total".

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as mesmas exigências ao BCP relativamente aos rácios de capital a ter em conta no próximo ano, de acordo com uma nota enviada hoje pelo banco português à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários).No âmbito do SREP - Supervisory Review and Evaluation Process, o banco central determina que a cotada liderada por Miguel Maya terá de manter um rácio de capital específico ao nível do Pilar 2 de 2,25%, mantendo-se inalterado há, pelo menos, três anos consecutivos.Mas, pode ler-se no comunicado , o banco português diz ter sido informado pelo Banco de Portugal sobre a reserva de fundos próprios que lhe é exigida, com todos os restantes requisitos a manterem-se inalterados face ao ano transato.Ainda assim, o banco tem conseguido diminuir o seu crédito mal-parado. Nos primeiros três meses deste ano,