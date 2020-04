BCE quer banco mau na Zona Euro para limpar malparado. Bruxelas põe travão

O Banco Central Europeu (BCE) quer criar um "banco mau" na Zona Euro para limpar do balanço dos bancos milhares de milhões de euros de crédito malparado, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus ameaça a capacidade das instituições de financiarem famílias e empresas.





De acordo com o Financial Times, o BCE já realizou conversações com altos responsáveis da Comissão Europeia sobre este tema, mas foi confrontado com uma forte oposição à ideia, já que Bruxelas não pretende quebrar as regras que exigem que as ajudas do Estado à banca só aconteçam após um processo de resolução que imponha perdas aos acionistas e obrigacionistas.