BCP admite usar folga no fundo de pensões para compensar dificuldades na Polónia

"Temos algo que é muito positivo em ter uma almofada no fundo de pensões que nos permite, se entrarmos numa recessão e as taxas de juro descerem novamente, não ter qualquer tipo de impacto em termos de capital", adiantou numa "conference call" Miguel Bragança, CFO do banco.

O BCP não descarta vir a utilizar o fundo de pensões do banco - que engordou para quase 700 milhões de euros com a subida das taxas de juro - para compensar eventuais problemas que o braço polaco, o Millennium Bank, enfrente. A informação é avançada esta terça-feira pelo Eco , que cita uma conversa entre gestores do BCP com analistas.Na Polónia, o recente decreto do governo de Versóvia de conceder moratórias ao crédito veio surpreender o setor e pressionar ainda mais o Millennium Bank, que tinha já atravessado dificuldades por conta dos empréstimos hipotecários em francos suíços.Ainda assim, o CEO do BCP, Miguel Maya, reforçou a confiança no gestores do braço polaco para lidarem com a situação - tendo descartado um aumento de capital para fazer face ao que chamou de "tormentas" polacas.Contudo, o Eco indica, citando fonte do banco, que, para já, utilizar o fundo de pensões do banco não faz parte dos planos.