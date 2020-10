BCP afasta "liminarmente" necessidade de aumento de capital

As declarações foram feitas durante a conferência "Banca do Futuro" organizada pelo Negócios esta terça-feira. No evento estiveram presidentes António Ramalho, CEO do Novo Banco, João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, Miguel Maya, presidente da comissão executiva do BCP, Paulo Macedo, presidente da comissão executiva da CGD, e Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal.

Miguel Maya, presidente executivo do BCP, afastou a possibilidade de o banco que lidera poder vir a precisar de realizar um aumento de capital para responder aos desafios impostos pela pandemia de covid-19."O BCP não precisará de nenhum aumento de capital para lidar com os desafios que terá pela frente", afirmou o gestor na conferência "Banca do Futuro", organizada pelo Negócios esta terça-feira.A rentabilidade da banca está a ser penalizada pelo impacto da pandemia. De acordo com os dados mais recentes da Associação Portuguesa de Bancos, o ROE - o indicador que mede a rentabilidade - passou de 6% no primeiro semestre de 2019 para 0,9% no mesmo período deste ano.Ainda assim, Miguel Maya afastou a possibilidade de o BCP vir a precisar de reforçar capital. "Afasto liminarmente esse cenário", garantiu.