Banco do BCP na Polónia baixa lucros em 75%

O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo Banco Comercial Português, obteve lucros de 132 milhões de zlótis (29,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, valor que equivale a uma descida de 75% face ao período homólogo.

Tendo em conta apenas o terceiro trimestre os lucros desceram 70% para 60 milhões de zlótis (13,6 milhões de euros), ficando abaixo das estimativas dos analistas, que de acordo com a Bloomberg apontavam para lucros de 64,8 milhões de zlótis.

Em comunicado à CMVM, o BCP diz que excluindo uma série de itens não habituais o resultado líquido atingiu 583 milhões de zlótis (131,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses, o que corresponde a uma queda de 10%.

Os resultados do banco foram sobretudo penalizados por provisões extraordinárias de 297,7 milhões de zlótis (67,3 milhões de euros) "relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira" mais 69,3 milhões de zlótis (15,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com os riscos da Covid-19 e 60,5 milhões de zlótis (13,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com o "reembolso antecipado de crédito pessoal".

No que diz respeito à integração do Eurobank, adquirido no ano passado, o saldo é positiva, uma vez que os custos relacionados com a operação totalizaram 52,6 milhões de zlótis (11,9 milhões de euros) e as sinergias ascenderam a 110,4 milhões de zlótis (25,0 milhões de euros).





Em vários indicadores operacionais o BCP atingiu uma evolução positiva, com os proveitos a aumentarem 6%, a margem financeira a subir 9% e as comissões a aumentarem 7% nos primeiros nove meses face ao período homólogo. Excluindo extraordinários os custos operacionais subiram 9%.

No terceiro trimestre a margem financeira aumentou para 628,6 milhões de zlótis, ficando acima dos 618,1 milhões de zlótis estimados.

O número de clientes ativos do Bank Millennium aumentou 30% para 2,64 milhões, tendo os depósitos aumentado 2% e o crédito concedido subido 7%. O banco assinala que atingiu o "nível mais elevado de sempre na nova produção de créditos hipotecários", com 1,8 mil milhões de zlótis (391 milhões de euros) no terceiro trimestre e 4,7 mil milhões de zlótis (mil milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2020.

As ações do Bank Millennium reagem em alta aos números hoje anunciados, com uma subida de 1,48% para 2,466 zlótis. Em sentido inverso o BCP recua 1,33% para 7,42 cêntimos, muito perto do mínimo histórico atingido ontem.



O BCP apresenta resultados do trimestre esta quinta-feira, 29 de outubro.