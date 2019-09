O conselho de administração do BCP aprovou esta quinta-feira a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, um passo que o banco já tinha dito estar a estudar.

Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária que a instituição liderada por Miguel Maya detém a 100%.



quinta-feira, 12 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Banco Comercial Português informa que se encontra em estudo a fusão do Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária que detém a 100%, por incorporação no Banco Comercial Português", disse nessa altura o BCP.





O BCP disse ainda querer concretizar a fusão até ao final do ano. "Em devido tempo, o Banco Comercial Português, S.A. informará sobre a conclusão deste processo", refere ainda o banco no comunicado desta quinta-feira. O objetivo desta operação é simplificar a estrutura do banco, já que o Banco de Investimento Imobiliário não tem atividade há vários anos, explicou, à data, fonte oficial ao Negócios.

"Na sequência do comunicado em 19 de junho de 2019, o Banco Comercial Português informa que o seu conselho de administração e o conselho de administração do Banco de Investimento Imobiliário aprovaram hoje o projeto de fusão do Banco de Investimento Imobiliário, uma subsidiária detida a 100% pelo Banco Comercial Português, por incorporação neste último", de acordo com o comunicado enviado esta quinta-feira, 12 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).