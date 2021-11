BCP conclui venda do suíço Banque Privée por 107 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Comercial Português informou esta terça-feira, 2 de novembro, "que, obtida a não oposição das instâncias de supervisão locais competentes e verificadas as demais condições estabelecidas, foi nesta data concretizada a alienação da totalidade do capital social do Banque Privée BCP (Suisse) SA ao Union Bancaire Privée (UBP)".

O valor recebido pela venda do capital social do Banque Privée é de 113,210,965.00 francos suíços (107,07 milhões de euros), "que reflete a distribuição de dividendos e a redução de capital ocorridas entretanto", aponta o banco em comunicado à CMVM.

Considerando este valor, "a operação tem um impacto (positivo) nos resultados consolidados do exercício em curso, em base proforma a 30/09/2021, de aproximadamente 46 milhões de euros e um impacto positivo no rácio consolidado de CET1 de 15 pontos base e no capital total de 17 pontos base, confirmando-se os valores anteriormente divulgados", acrescenta.

"O preço final está ainda sujeito a ajustamentos decorrentes da evolução dos ativos sob gestão e da atividade do Banque Privée", refere.

No início de julho, o BCP indicava, num outro comunicado, que a venda do banco na Suíça deveria render entre 119 e 128 milhões de euros.

A concretização desta operação de venda do Banque Privée "visa permitir ao Grupo BCP prosseguir a estratégia de enfoque da alocação de recursos e da gestão nas geografias core, potenciando o desenvolvimento destas e dessa forma a criação de valor para os stakeholders", reitera a instituição liderada por Miguel Maya.