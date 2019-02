BCP está a vender edifício no Tagus Park por 6,4 milhões de euros

O BCP está a vender o seu edifício de escritórios no Tagus Park. O banco liderado por Miguel Maya está a pedir 6,4 milhões de euros pelo imóvel, estando a aceitar propostas até ao final deste mês.



De acordo com o suplemento imobiliário do jornal Público, o edificio tem 3.400 metros quadrados de escritórios, divididos por três pisos, e é totalmente ocupado pelos serviços do BCP. O objetivo do banco é vender o edifício, mas continuar a ocupar o espaço até 2021, revela a publicação.

"[O BCP pode] manter-se como arrendatário da totalidade do espaço, ficando desde já previsto um contrato de arrendamento com duração até ao primeiro semestre de 2021", explica Ramiro Gomes, responsável de Grandes Imóveis Sul da Direção de Crédito Especializado do BCP. Como arrendatário, a instituição financeira diz estar disponível para pagar uma renda mensal de 30 mil euros, "com um contrato nunca inferior a 30 meses".

O banco está a aceitar propostas até 28 de fevereiro, data após a qual "analisaremos as propostas e comunicaremos a todos os proponentes a decisão quanto às mesmas", refere Ramiro Gomes, prevendo que o imóvel vai atrair o interesse de várias entidades. "Não sendo fácil prever o valor, admitimos que poderá existir um incremento entre os 5% e os 10%" face ao preço pedido. A instituição liderada por Miguel Maya está a pedir 6,4 milhões de euros pelo imóvel.

O BCP tem vindo a apostar na alienação de ativos, assim como os outros bancos nacionais. No verão do ano passado, o banco vendeu o seu edifício emblemático na Baixa de Lisboa ao Sana Hotels. Também o BPI e a Caixa Geral de Depósitos deram o mesmo passo, vendendo os seus imóveis nesta zona da capital.