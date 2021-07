BCP estima receber 119 a 128 milhões pelo suíço Banque Privée BCP

Leia Também BCP vende filial suíça Banque Privée BCP

A venda do Banque Privée BCP (Suisse) ao Union Bancaire Privée (UBP) deverá ser fechada por 130 a 140 milhões de francos suíços (119 a 128 milhões de euros ao câmbio atual), segundo estima o BCP.Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a instituição liderada por Miguel Maya acrescenta informação ao anúncio da alienação da totalidade do capital do Banque Privée BCP feito na passada terça-feira.Assim, o BCP refere que "estima que o preço de venda e o impacto (positivo) nos resultados consolidados do exercício em curso, em base proforma a 31/03/2021, se situem, respetivamente, entre CHF 130 e 140 milhões e entre CHF45 e 55 milhões [41 e 50 milhões de euros]"."Estes valores estão sujeitos a ajustamentos decorrentes da evolução dos ativos sob gestão e da atividade do Banque Privée BCP (Suisse) SA, apenas ficando definitivamente fixados após a data de concretização da operação", conclui o documento.