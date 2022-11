BCP paga quase o dobro de juro em troca de dívida

O BCP vai pagar uma taxa de juro de 8,75% numa emissão de dívida a 10 anos e três meses, mas apenas para titulares que apresentem ofertas válidas de troca, anunciou o banco em comunicado. A procura para esta operação de troca de 300 milhões de euros de dívida lançada em 2017 e com maturidade daqui a cinco anos, ascendeu a 133,7 milhões de euros.O Banco Comercial Português tinha avançado que não iria usar a opção de reembolso antecipado na emissão de 300 milhões de euros com dívida subordinada que foi emitida com um cupão de 4,5% e maturidade em dezembro de 2027.A emissão de dívida, como resultado desta troca terá uma "opção de reembolso antecipado pelo Banco durante um período de três meses a partir do final do 5º ano, e uma taxa de juro fixa de 8,75%, por ano, durante os primeiros 5,25 anos. A partir do 5º ano e 3 meses, a taxa de juro resultará da soma da taxa 'mid-swap' de 5 anos prevalecente com um 'spread' de 6,051%, por ano", pode ler-se no documento.Tal como tinha sido avançado pelo Negócios esta quarta-feira, a efetivação da operação deverá ter lugar no dia 5 de dezembro, na próxima quarta-feira.Para os restantes detentores de 166,3 milhões de obrigações e que optaram por não avançar com a troca de dívida, a taxa de juro será redefinida "para a soma da taxa 'mid-swap' vigente em 5 de dezembro de 2022 e a margem inicial de 4,267% ao ano" e deve por isso rondar os 7%.