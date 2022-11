BCP recebe ofertas no valor de 133 milhões de euros em troca de dívida

Leia Também BCP avança com troca de dívida após afastar reembolso antecipado

O BCP anunciou esta quarta-feira o resultado de uma operação de troca de dívida, após ter anunciado que não iria usar a opção de reembolso antecipado de uma linha de dívida que tinha sido lançada em 2017 e que tem maturidade dentro de cinco anos, justificando com as condições de mercado.O banco deu desta forma, a opção aos obrigacionistas de trocarem estes títulos por novos que vencem dentro de 10 anos e três meses. De acordo com informação enviada pelo BCP à Euronext Dublin, o banco recebeu ofertas que totalizaram os 133,7 milhões de euros, sendo esse valor suficiente para a instituição financeira avançar com a nova emissão e aceitar as ofertas válidas para troca.A efetivação da operação deverá ter lugar no dia 5 de dezembro, na próxima quarta-feira, e as condições da nova oferta ainda não são conhecidas.A 22 de novembro, o banco liderado por Miguel Maya, tinha anunciado, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a "decisão de não exercer a opção de reembolso antecipado" da emissão de 300 milhões de euros com dívida subordinada que foi emitida com um cupão de 4,5% e maturidade em dezembro de 2027.