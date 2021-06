BCP quis que juro no empréstimo ao NB fosse o mais baixo possível

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, foi ouvido no Parlamento, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.

BCP quis que juro no empréstimo ao NB fosse o mais baixo possível

Rita Atalaia ritaatalaia@negocios.pt 17:15







Assine já 1€/1 mês



...



Em causa está o financiamento de até 475 millhões de euros que a banca vai conceder ao fundo liderado por Máximo dos Santos a uma taxa negativa. João Freitas, s ecretário geral do Fundo de Resolução, afirmou no Parlamento que a taxa é o custo de financiamento da República a cinco anos acrescido de um "spread" de 15 pontos base, explicou. "No momento atual significa que a taxa de juro é de -6 pontos base".



Numa audição curta, em que apenas o PSD colocou perguntas, Miguel Maya referiu que quiseram que este juro fosse o mais baixo possível uma vez que é o setor, através das suas contribuições, que vai suportar os custos que o Fundo de Resolução vai ter a remunerar o empréstimo.



Leia Também Banca vai financiar Fundo de Resolução com juro negativo De acordo com o ministro das Finanças, João Leão, a CGD e o BCP participam, cada um, com até 131 milhões de euros neste financiamento ao Fundo de Resolução.



Miguel Maya voltou a apelar a um alívio nas contribuições da banca nacional para o fundo. " A contribuição do BCP já supera os 400 milhões de euros. Quem está encostado à parede é quem vê a sua competitividade afetada", disse. E questionou: "Por que razão a Revolut não paga e o BCP paga" ao Fundo de Resolução. Leia Também Há mais 112 milhões em dúvida na injeção do Novo Banco O BCP quis que a taxa de juro associada ao empréstimo concedido ao Fundo de Resolução, para injetar no Novo Banco, fosse a mais baixa possível. A explicação foi dada por Miguel Maya, presidente executivo do banco, na comissão parlamentar de inquérito à instituição liderada por António Ramalho.Em causa está o financiamento de até 475 millhões de euros que a banca vai conceder ao fundo liderado por Máximo dos Santos a uma taxa negativa.Numa audição curta, em que apenas o PSD colocou perguntas, Miguel Maya referiu que quiseram que este juro fosse o mais baixo possível uma vez que é o setor, através das suas contribuições, que vai suportar os custos que o Fundo de Resolução vai ter a remunerar o empréstimo.Miguel Maya voltou a apelar a um alívio nas contribuições da banca nacional para o fundo. " Saber mais Miguel Maya BCP Novo Banco

BCP quis que juro no empréstimo ao NB fosse o mais baixo possível









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.