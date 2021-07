BCP vai poupar 35 milhões de euros por ano com saída de até 900 trabalhadores

Leia Também BCP avança com redução de trabalhadores. Sindicatos dizem que podem sair até mil pessoas

que o período de adesão ao programa de reformas e rescisões por mútuo acordo se inicie no próximo dia 16 de junho e decorra até 18 de agosto, seguindo-se, na eventualidade de ser necessário para alcançar a redução em função dos critérios específicos que considerámos, a implementação de medidas unilaterais de redução do número de trabalhadores. O final do período negocial está perspetivado para 20 de setembro".





Não adiantou, porém, quantas pessoas poderiam sair com este programa.

"Não salientamos ainda as condições e o número concreto de pessoas a abranger, pois entendemos que tal só deverá ser conhecido após as reuniões a realizar com as estruturas representativas dos trabalhadores, as quais perspetivamos possam ocorrer até 16 de junho", disse. Os sindicatos chegaram a avançar que o programa podia levar à saída de até 1.000 funcionários.

O programa de reestruturação vai permitir ao BCP poupar perto de 35 milhões de euros por ano com a saída de até 900 colaboradores. Os números foram avançados esta segunda-feira pelo banco liderado por Miguel Maya."No âmbito do atual contexto competitivo e regulamentar do setor bancário europeu, a eficiência e a rendibilidade tornam-se cruciais para salvaguardar a sustentabilidade do banco", refere o banco no comunicado enviado à CMVM.O BCP anunciou em junho que iria arrancar com um programa de reestruturação. Um plano que, refere agora a instituição, vai levar à saída de 800 a 900 pessoas da instituição financeira, o que vai permitir uma poupança de cerca de 35 milhões de euros.Entre os colaboradores abrangidos pelo programa, 45% a 50% pertencem às áreas centrais e outros 50% a 55% ao atendimento presencial em sucursais.Isto num contexto, refere, de uma "exigência crescente de produtos e serviços oferecidos através de canais remotos, conduzindo à aceleração da transformação digital do modelo de negócio"; "simplificação de processos e introdução de tecnologias orientadas ao aumento da eficiência (crescente automação e uso de abordagens baseadas em inteligência artificial)" e "intensificação da concorrência no espaço na União Bancária por parte de bancos e de novos operadores de base tecnológica".Este programa, revela Miguel Maya numa conferência realizada esta segunda-feira, vai custar 90 milhões de euros.Em junho, o banco disse estimar "