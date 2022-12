BCP vai cobrar juros mais altos nas contas a descoberto

A partir de janeiro do próximo ano, os clientes particulares do BCP cujas contas entrem em descoberto vão ter de pagar juros mais elevados. Fora destas alterações ao preçário do banco ficam apenas as contas Prestige e Private.



Os custos nos descobertos dos depósitos, tanto nos autorizados como não autorizados, vão aumentar já em janeiro de 2023 para os clientes particulares do BCP. Rafael Marchante/Reuters Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 07:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O BCP vai aumentar os juros a pagar nos descobertos bancários associados a contas de depósito de particulares, a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Significa isto que, quando a conta ficar com um saldo negativo – quando há, por exemplo, uma compra de valor superior ao que está depositado na conta ou quando é usado um descoberto autorizado – os clientes do banco terão de pagar uma taxa de juro mais elevada.



... ... Saber mais BCP banca serviços financeiros TAN TAEG Euribor juros

BCP vai cobrar juros mais altos nas contas a descoberto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: BCP vai cobrar juros mais altos nas contas a descoberto O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar