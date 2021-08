Despedimento coletivo no BCP vai abranger menos de 100. Banco chegou a acordo com 80% dos colaboradores

O BCP chegou a acordo com "cerca de 80%" dos trabalhadores contactados para a redução de pessoal que o banco tem em curso, indica o CEO Miguel Maya numa mensagem enviada a todos os colaboradores do banco a que o Negócios teve acesso.



Na missiva, Maya salienta que as negociações com os trabalhadores e sindicatos permitiu alcançar "o que consideramos ser um sucesso assinalável". "Sem crispação e num clima de respeito, foi possível chegar a acordo com cerca de 80% dos trabalhadores contactados", detalha.





Leia Também Período para trabalhadores do BCP aderirem a reformas e rescisões termina hoje

"Tendo presente o sucesso alcançado e não obstante haver ainda um número residual de situações em apreciação, sabemos já que para que o universo de trabalhadores a dispensar possa ser minimizado (a situar-se na ordem das 760 pessoas) haverá que assegurar que a generalidade dos trabalhadores passíveis de dispensar o sejam efetivamente", acrescenta.



Despedimento coletivo para menos de 100 trabalhadores

Miguel Maya adianta também que o banco irá dar início "às medidas unilaterais de redução de trabalhadores, sendo que o número de pessoas a abranger por essas medidas será já inferior a 100 e terá em consideração diversos aspetos específicos".



O banqueiro admite que o banco vai ainda enfrentar "um período difícil, pela instabilidade que processos desta natureza sempre causam nas organizações".