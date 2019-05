BCP vende mais de 1.000 imóveis no primeiro trimestre

O BCP "libertou-se" de mais de 1.000 imóveis nos primeiros três meses do ano. Isto numa venda que acabou por gerar uma mais-valia para a instituição financeira.

"Vendemos mais de 1.000 imóveis, numa operação avaliada em 150 milhões de euros" no primeiro trimestre, referiu Miguel Bragança, administrador do BCP, durante a apresentação de resultados do banco para o primeiro trimestre. Neste período, o BCP registou um aumento dos lucros para 153,8 milhões de euros.

De acordo com o gestor, esta venda gerou uma mais-valia para a instituição financeira, isto porque o valor registado nas contas era de 120 milhões de euros.

Além disso, estas operações acabaram "por se refletir numa descida de 21% do valor líquido dos imóveis em balanço", acrescentou Miguel Bragança.

De acordo com as contas do banco para o primeiro trimestre, houve uma "redução significativa dos NPE [Non-Performing Exposure, nos quais se incluem o crédito malparado]". Nos primeiros três meses, o rácio recuou 1,9 mil milhões de euros face a 31 de março de 2018, dos quais 1,8 mil milhões de euros decorrem da atividade em Portugal.

Para isto contribuiu a venda de carteiras de crédito. Entre janeiro e março foram vendidos 120 milhões de euros em carteiras de crédito, dos quais 72 milhões de euros eram NPE.