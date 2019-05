BCP dispara 4% com forte aumento dos lucros

O BCP está a disparar 4,08% para 24,99 cêntimos, depois de ter anunciado ontem, após o fecho do mercado, que os seus lucros subiram mais do que o esperado pelos analistas.

As ações recuperam assim de quatro sessões consecutivas de perdas que as colocaram no valor mais baixo desde meados de abril. Só na sessão de ontem, os títulos perderam mais de 3%.

A forte subida desta sexta-feira acontece depois de o banco liderado por Miguel Maya ter anunciado que, entre janeiro e março, obteve lucros de 153,8 milhões de euros, o que representa uma subida de 80% face ao resultado líquido do mesmo período do ano passado.

Os resultados ficaram acima do esperado pelos analistas, que apontavam para lucros de 108,7 milhões de euros, de acordo com as projeções de três bancos de investimento, que oscilavam entre 98 e 114 milhões de euros.

É preciso recuar a 2007 (191,3 milhões de euros) para encontrar um primeiro trimestre com lucros mais elevados para o BCP. Além disso, o primeiro trimestre deste ano foi o quarto consecutivo de aumento homólogo de lucros no maior banco privado português.