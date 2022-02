BCP volta a distribuir dividendos "mas de forma muito moderada"

O BCP vai voltar a distribuir dividendos aos acionistas, avançou esta segunda-feira Nuno Amado, durante a apresentação de resultados do banco, referentes a 2021.

"A nossa intenção é voltar aos dividendos, mas de forma bastante moderada", explicou o presidente do banco, acrescentando que o valor será proposto na assembleia geral de acionistas em abril.O BCP apresentou lucros de 138,1 milhões de euros em 2021, menos 24,6% do que os 183 milhões registados em 2020.Nos últimos anos o banco tem sido penalizado pela operação que detém na Polónia. Em causa estão empréstimos em francos suíços feitos em 2008 pelo Bank Millennium. A valorização da moeda helvética no mercado cambial provocou dificuldades aos titulares desses créditos, e em 2019 o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes têm o direito de pedir a conversão dos empréstimos para a moeda local, o que levou a instituição polaca detida pelo banco português a constituir provisões.Questionado sobre quando pode terminar este processo, Miguel Maya sublinhou que "não há soluções para problemas difíceis" e que "não vamos por pressa numa máxima resolução, queremos que tudo seja resolvido com rigor". "Isto não é um tema que depende de nós, envolve a Polónia e as instâncias europeias".