Miguel Maya: Redução de pessoal foi "talvez o processo mais duro que enfrentei na minha vida profissional"

O podcast Conversas com CEO é uma iniciativa do Jornal de Negócios

O podcast Conversas com CEO é um passo mais no aprofundamento do debate.

O presidente executivo do Millennium BCP assume no podcast "Conversas com CEO" que o processo de redução de pessoal que a instituição enfrentou foi "talvez o processo mais duro" que enfrentou na sua vida profissional. "Mas a gestão exige coragem de tomar a decisão no momento certo", assume.Numa conversa com a jornalista Helena Garrido sobre os três pilares da sustentabilidade - ambiental, social e de governação (ESG) - Miguel Maya explica que "o banco tem apresentado uma rentabilidade reduzida nos últimos anos, fruto do processo de transformação que teve que fazer e que é conhecida".A conversa estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro."Nós tínhamos pensado começar a reduzir pessoas de uma forma expressiva em 2020 e não o fizemos. Em 2020, entendemos que havia tanta incerteza que era nossa obrigação proteger as pessoas. Só o fizemos em 2021 e fizemos no momento em que a atividade económica já estava a recuperar", contou o banqueiro.O gestor explica também que há caminho a fazer no que toca à atual política salarial do banco. "Não estou satisfeito porque eu acho que temos que pagar melhor às pessoas e que temos que criar mais oportunidades de carreira às pessoas", explicou Miguel Maya, adiantando que "se queremos garantir o futuro temos que primeiro gerar rendibilidade e depois distribuir rendibilidade"."Voltámos a ter rendibilidade e, portanto, condições para poder voltar a remunerar adequadamente as pessoas", frisa o presidente executivo do BCP.No podcast Conversas com CEO, Miguel Maya deixa ainda um recado ao Governo sobre o que deve ser feito para contrariar a lógica das baixas remunerações. "O que quero deste ou de qualquer outro governo é que crie condições para o setor empresarial em Portugal ser rentável, não ter custos de contexto elevados". Só isso permitirá às empresas pagar melhores vencimentos e reter talento.do Jornal de Negócios, conduzido pela jornalista, surge no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade 20 30.O objetivo édo nosso país, olhando para o tema da sustentabilidade e para as práticas que estão a ser introzidas nas diferentes empresas e setores.Semanalmente, um novo CEO olhará para o país e para as mudanças que a sociedade enfrenta dando a sua visão sobre o futuro próximo.

