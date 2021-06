BdP adverte que Creditus não está legalmente habilitada para a concessão de crédito

O Banco de Portugal (BdP) identificou mais uma entidade de concessão de empréstimos não autorizada para o efeito. A Creditus, uma plataforma de empréstimos que atua através de uma página com o mesmo domínio, "não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito", refere o BdP.

Ainda segundo o BdP, a entidade atua através do domínio www.creditus.pt, que de momento aparece como estando em manutenção, e do endereço de correio eletrónico info@creditus.pt. Mas através de uma breve pesquisa online é fácil perceber que, com o mesmo nome, embora um logótipo diferente, existe ainda uma página no Facebook e um outro site associados à pratica de concessão de crédito.

A crescente utilização dos canais digitais está a direcionar a atividade de intermediação de crédito para a Internet, com cada vez mais campanhas de concessão de crédito a surgirem através das redes sociais. Para evitar práticas ilícitas, o Banco de Portugal quer garantir que a identidade do intermediário de crédito está devidamente identificada nas publicidades que aparecem na Internet e não surge "escondida" por trás de uma marca.





Além de não estarem autorizadas à atividade pelo Banco de Portugal, instituições como esta não cumprem os requisitos legais e não oferecem qualquer tipo de garantia perante o acordo de empréstimo - podendo mesmo, muitas das vezes, culminar na prática de burlas.





Estas plataformas oferecem taxas de juro abaixo do valor de mercado sem necessidade de apresentação de garantias, ou contratos de compra e venda de imóveis por preços bastante inferiores ao seu valor de mercado, o que as torna apetecíveis.





Por isso mesmo, o BdP recomenda que antes de efetuar um empréstimo fora dos círculos familiares e da banca tradicional se consulte, através do seu site, uma lista completa com todas as entidades autorizadas à prática no país.





No mesmo site é possível encontrar dois documentos que com vista a ajudar à identificação de esquemas piramidais e com os cuidados a tomar na obtenção de empréstimos. Existe ainda uma lista de entidades não autorizadas em constante atualização onde, a partir de agora, consta também a Creditus.