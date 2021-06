Financiamento sustentável não é ter carros verdes

Leia Também As mobilidades do futuro começam hoje

No uso das viaturas verdes, há alguma incerteza sobre a sua utilização. Gonçalo Machado da Cruz

Head of Consulting and Acquisition Manager, Arval Portugal

As empresas e as pessoas procuram cada vez mais produtos sustentáveis. Gonçalo Machado da Cruz

Head of Consulting and Acquisition Manager, Arval Portugal

As múltiplas soluções de mobilidade "Falamos muito de mobilidade e ela é sustentável quando procuramos uma solução de ir do ponto A para o ponto B de forma mais eficiente e mais sustentável, seja uma empresa ou uma pessoa. E isto acontece se eu utilizo uma viatura própria, da empresa, uma bicicleta, um transporte público ou se adoto uma solução integrada de diferentes soluções", afirma Gonçalo Machado da Cruz, que usa o termo "alternativas de mobilidade".



Explica que há vários modelos e soluções. Atualmente o ride sharing designa a partilha do automóvel e existem empresas que promovem o uso da viatura por diferentes trabalhadores nas deslocações de casa para o trabalho ou para reuniões e eventos internos. Depois há a opção do car sharing, com uma crescente utilização da bicicleta, sobretudo nas grandes cidades, das viaturas de duas rodas e dos transportes públicos, que continuam a ser uma mobilidade alternativa.



Depois, além do rent-a-car, existe "a utilização de viaturas de aluguer de média duração que é um tipo de serviço que começa a ter muita procura nas empresas para colaboradores que vêm de fora e estão no local durante alguns meses para trabalhos específicos", refere Gonçalo Machado da Cruz.



Surgem modalidades diferentes, como o plafond mobilidade, em que as empresas atribuem um valor para que as pessoas possam utilizar para as suas necessidades pessoais de mobilidade, mas pode alocar esse valor a outros serviços que necessite. Outro é um contributo salarial, que na indústria se chama o salary sacrifice, para pessoas que precisam de viatura e através da empresa têm acesso a um renting, a um financiamento de uma viatura, sendo que o custo é deduzido do seu salário.

"Cerca de 45% das empresas em Portugal já definem nos seus critérios e regulamentos de uso de viaturas um limite de emissões de CO2 para novos investimentos em viaturas, e 70% das empresas que já utilizam viaturas verdes dizem que consideraram na sua decisão de escolha o efeito e o impacto ambiental da sua frota", diz Gonçalo Machado da Cruz, Head of Consulting and Acquisition Manager, Arval Portugal, baseando-se no Barómetro de Mobilidade que é desenvolvido pelo centro de Estudos Arval Mobility Observatory.Estes dados mostram que "há uma tendência crescente na percentagem de empresas portuguesas que já passaram das palavras a ações concretas de sustentabilidade e que já utilizam critérios de sustentabilidade nas decisões sobre as frotas. Em primeiro lugar este é um contributo para redução das emissões de carbono e também respondem ao compromisso de sustentabilidade para consigo próprias, a comunidade, e as alterações climáticas", considerou Gonçalo Machado da Cruz durante a terceira sessão de Sustainable Finance, iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o BNP Paribas, e que foi dedicada à Mobilidade Sustentável.No uso das viaturas verdes, "há alguma incerteza sobre a sua utilização, mas a incerteza não é tanto sobre a viatura, o produto ou o valor que elas aportam. As viaturas verdes com novas tecnologias são um produto fiável, eficiente, e que na sua utilização emite menos carbono", diz Gonçalo Machado da Cruz. Adianta que a " incerteza existe por causa da escassez, por exemplo, da rede de postos de carregamentos públicos para as viaturas verdes e elétricas, que é apontado por uma grande maioria das empresas, cerca de metade, que ainda não utilizam viaturas verdes".O segundo fator, que é mais recente, tem que ver com o fornecimento de matérias-primas para equipamentos tecnológicos onde se assiste a algumas dificuldades de logística. O terceiro elemento de incerteza é interno às empresas, e tem que ver com alguma falta de governance e de gestão na estrutura da empresa que toma decisões sobre a frota. Segundo Gonçalo Machado da Cruz, "por vezes a empresa escolhe um modelo de viatura verde sem avaliar o impacto que ela pode ter na organização quando se trata de uma escolha inadequada, e vai ter como reflexo um aumento de consumo de combustível e de emissões de CO2 e não responde às necessidades da empresa"."O financiamento sustentável não é ter carros verdes, porque posso ter investido num carro verde, com novas tecnologias, mas se não estiver adaptado para a utilização de que preciso na empresa, o resultado final e o desempenho para a empresa não são positivos", afirma Gonçalo Machado da Cruz.O financiamento sustentável de uma frota tem vantagens quando a empresa tem como objetivo a conciliação do desempenho económico e a produtividade com o impacto social e ambiental da empresa. Gonçalo Machado da Cruz elenca como vantagens o facto de a empresa através da sua frota transmitir o seu papel de responsabilidade social, e que tem um compromisso de sustentabilidade e de combate às alterações climáticas, acesso a outro tipo de financiamentos que também incorporam critérios de sustentabilidade, a um quadro fiscal mais favorável, o acesso a zonas das cidades que possam vir a ser limitadas para viaturas que emitam mais CO2 e o reconhecimento por parte dos seus colaboradores e a sua motivação numa empresa que tem um papel de responsabilidade social."Fica no radar do consumidor e do cliente porque hoje as empresas, os clientes, as pessoas, procuram cada vez mais produtos sustentáveis. Um estudo recente do BNP Paribas Personal Finance indica que nove em cada dez consumidores preferem empresas, serviços e produtos sustentáveis, por isso as empresas não podem ficar fora deste radar", diz Gonçalo Machado da Cruz.