Bancos emprestam quase 1.400 milhões para a compra de casa em março

Os bancos aceleraram, em março, o ritmo de concessão de novo crédito para a compra de casa. As novas operações de crédito à habitação aproximaram-se de 1.400 milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal. Trata-se do melhor mês desde 2008.As novas operações de crédito à habitação situaram-se em 1.382 milhões de euros em março, um valor que compara com os 999 milhões financiados um mês antes e 952 milhões no período homólogo de 2020. O valor emprestado é o mais elevado desde janeiro de 2008, mês em que os bancos financiaram mais de 1.500 milhões de euros para a aquisição de habitação, segundo os dados do Banco de Portugal.Em termos trimestrais, o valor de financiamento concedido para a compra de casa superou os 3.349 milhões de euros, um novo máximo desde 2008.Os bancos nacionais continuam, assim, a reforçar a aposta no crédito à habitação, mostrando-se disponíveis para emprestar somas cada vez mais elevadas. Com as taxas de juro em mínimos, o crédito afigura-se como uma oportunidade para os bancos reforçarem a relação com os clientes através da comercialização de produtos associados ao crédito.Ao contrário do que tem vindo a acontecer nos últimos meses, a taxa de juro cobrada nas novas operações de crédito subiu, em março, interrompendo um série de sete meses consecutivos de novos mínimos.Segundo o Banco de Portugal, n