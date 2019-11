BdP: Bancos têm de continuar a reduzir crédito malparado

na Money Conference, conferência organizada pelo Dinheiro Vivo

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, considera que ainda persistem "enormes desafios" para o setor financeiro, nomeadamente o peso que o crédito malparado ainda tem na banca. É, por isso, preciso continuar a limpar."Subsistem enormes desafios para o sector num contexto de crescimento económico moderado nos próximos anos, de baixas taxas de juro e de elevado endividamento dos agentes públicos e privados", afirmou Carlos Costa

"Assim, em primeiro lugar, os bancos têm de continuar a reduzir os ativos não produtivos, em linha com as orientações e planos de redução submetidos às autoridades de supervisão. Há que ter em conta que o rácio de empréstimos não produtivos (NPL) líquido de imparidades do setor bancário português continua a ser um dos mais elevados no quadro europeu, não obstante o progresso alcançado desde 2016", adianta o responsável.





Em segundo lugar, Carlos Costa referiu ainda o facto de "subsistir a necessidade de o sistema bancário continuar a reforçar a sua capacidade de absorção de perdas. Não obstante a melhoria observada nos últimos anos, com o aumento dos rácios de capital, estes permanecem abaixo da média dos países da área do euro".