Prime Yield prevê que a venda de malparado registe um novo recorde em Portugal

Segundo um estudo da Prime Yield, Portugal deverá fechar o ano com a venda de um total de 8 mil milhões de euros de malparado, o equivalente a 3,3% do total contabilizado no sistema financeiro europeu.

Portugal deve registar um novo ano recorde na transação de carteiras de crédito malparado (NPL), atingindo um volume de 8 mil milhões de euros. As estimativas são da Prime Yield, parte da Gloval.





Segundo o mesmo estudo trata-se de "um número inédito no país, com todos os grandes bancos a transacionarem portefólios. A transação das grandes carteiras deverá continuar a marcar a atividade este ano, com uma dinâmica especial nos ativos garantidos por imóveis, cada vez mais atrativos dado o crescimento dos preços no setor imobiliário", lê-se no comunicado enviado às redações.